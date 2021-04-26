Банк «Открытие» снизил ставки по программам льготной ипотеки

Экономика 26.04.2021 16:32 Новости компаний
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26.04.2021 16:32 Новости компаний
Теперь клиенты банка «Открытие» могут оформить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой» по ставке 5,59% годовых, ставка по программе «Дальневосточная ипотека» составляет всего 1% годовых. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и 6 млн рублей для остальных регионов России. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.
Согласно условиям программы «Дальневосточная ипотека» льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос – от 15%, срок кредитования — до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.
Также напоминаем, что клиенты банка «Открытие», у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, могут воспользоваться программой «Семейная ипотека» и получить кредит по ставке от 4,65% годовых.
В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса – от 15% с учетом материнского капитала.
«Мы рады предложить своим клиентам одни из самых выгодных на рынке условий кредитования в рамках программ с господдержкой, пользующихся сейчас большим спросом, – говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие». – Благодаря нашим новым ставкам, скорости рассмотрения заявки и заключения сделки еще больше семей смогут осуществить мечту о новом жилье».
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