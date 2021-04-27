«Волгоградэнергосбыт»: экономьте время – заключайте договоры онлайн





«Волгоградэнергосбыт» модернизировал онлайн-сервис, и теперь заявление на заключение договора и открытие лицевого счета будущие клиенты энергокомпании могут подать через официальный сайт без обращения в офис компании. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Услуга актуальна как для жителей многоквартирных жилых домов, так и для частного домовладения.

Для заключения договора новому клиенту необходимо зарегистрироваться в личном кабинете физического лица в разделе «Регистрация новых абонентов». Список необходимых документов, формы и образцы для заполнения заявления можно скачать на сайте «Волгоградэнергосбыт».

Помимо заявления на заключение договора потребители «Волгоградэнергосбыт», зарегистрированные в Личном кабинете, могут передать онлайн заявления на внесение изменений в данные лицевого счета, на возврат и перенос денежных средств, на закрытие лицевого счёта, на перерасчет платы за коммунальную услугу в связи временным отсутствием по месту жительства, а также направить заявки на замену и установку приборов учета и др.

Данный сервис экономит время на визиты в офисы компании. Многие жители волгоградской области уже оценили его преимущество и активно используют возможности Личного кабинета для решения различных вопросов, связанных с получением коммунальной услуги электроснабжения.



