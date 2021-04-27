«Волгоградэнергосбыт»: экономьте время – заключайте договоры онлайн

Экономика 27.04.2021 11:11
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27.04.2021 11:11
«Волгоградэнергосбыт» модернизировал онлайн-сервис, и теперь заявление на заключение договора и открытие лицевого счета будущие клиенты энергокомпании могут подать через официальный сайт без обращения в офис компании. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Услуга актуальна как для жителей многоквартирных жилых домов, так и для частного домовладения.
Для заключения договора новому клиенту необходимо зарегистрироваться в личном кабинете физического лица в разделе «Регистрация новых абонентов». Список необходимых документов, формы и образцы для заполнения заявления можно скачать на сайте «Волгоградэнергосбыт».
Помимо заявления на заключение договора потребители «Волгоградэнергосбыт», зарегистрированные в Личном кабинете, могут передать онлайн заявления на внесение изменений в данные лицевого счета, на возврат и перенос денежных средств, на закрытие лицевого счёта, на перерасчет платы за коммунальную услугу в связи временным отсутствием по месту жительства, а также направить заявки на замену и установку приборов учета и др.
Данный сервис экономит время на визиты в офисы компании. Многие жители волгоградской области уже оценили его преимущество и активно используют возможности Личного кабинета для решения различных вопросов, связанных с получением коммунальной услуги электроснабжения.
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