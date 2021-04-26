



Уровень безработицы в Волгоградской области в марте 2021 года составил 5,5%. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, он уменьшился по сравнению с февралем этого года, когда этот показатель составлял 5,7%. По итогам за март безработными числились 68,3 тысячи человек. В феврале таких было 71,6 тысячи.

Для сравнения: в Ростовской области уровень безработицы составил 4,8%, а в Астраханской – 8,2%. Выше всего этот показатель в Калмыкии – 8,9%, а лучше всего обстоят дела с работой в Севастополе – 4,6%.

Напомним, самый высокий уровень безработицы в Волгоградской области фиксировался в августе прошлого года – 9,1%. Тогда более 113 тысяч человек не имели работы. Это было связано с последствиями локдауна и других ограничительных мер, введенных из-за пандемии.



