С виновников взрыва дома в Волгограде требуют миллионы

Расследования 25.04.2021 09:04
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25.04.2021 09:04
Более 8,6 миллиона рублей материального ущерба должны выплатить солидарно трое осужденных по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, подал владелец нежилых помещений в указанном многоквартирном доме на проспекте Университетском. Речь идет о помещениях в подвале площадью 177 кв.м.
Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме №60 по проспекту Университетскому прогремел 16 мая 2017 года. В результате 4 человека погибли, 11 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Гражданам и организациям, как тогда сообщалось, причинен значительный ущерб на общую сумму 147 734 010 рублей. Многоэтажка была признана неподлежащей восстановлению и снесена. За счет бюджета жильцы дома получили новые квартиры.
Судом Юрий и Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин были признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного дома. Юрослав Бабаян был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима; Юрий Бабаян – к 5 годам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ – условно; Владимир Лексункин - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Советский районный суд в ноябре 2020 года удовлетворил гражданский иск к Бабаянам и Лексункину о компенсации материального ущерба, но он был обжалован в апелляционной инстанции. Адвокат Юрослава Бабаян просила отменить это решение, ссылаясь на нарушения судом норм материального и процессуального права. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения.
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