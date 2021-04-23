Жители Волгограда и области получат полностью обновленную сеть МТС

Телеком 23.04.2021 10:56
0
23.04.2021 10:56
МТС сообщает о старте масштабной программы модернизации оборудования мобильных и фиксированных сетей в Волгограде и области. В ходе работ МТС полностью обновит базовые станции стандарта 2G, 3G, 4G, что позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории дачных посёлков и вдоль туристических маршрутов региона. Пользователи домашнего интернета получат десятикратное увеличение скорости интернета – до гигабита в секунду. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
На первом этапе модернизация пройдет в Волгограде и Волжском, далее процессы по замене оборудования поэтапно затронут всю область. Впервые мобильная связь и интернет МТС появятся в Палласовке, Быково, Николаевске и Клетской. Проект обновления оборудования мобильной сети займет около полутора лет – и завершится в середине 2022 года.
На установленных базовых станциях МТС внедрит технологию Massive MIMO, что позволит каждой базовой станции обслуживать большее число абонентов одновременно. Новое оборудование также повысит скорость мобильного интернета. Это позволит каждому пользователю почувствовать новый уровень комфорта как при пользовании популярными приложениями и сервисами, так и при более требовательных сценариях: современные компьютерные игры, работа с видеоконтентом, инженерные, производственные ИТ-платформы и проекты, в которых активно используются облачные технологии.
На фиксированной сети работы продлятся почти три года – и окончательно завершатся во втором полугодии 2023 года. Скорость домашнего интернета вырастет в 10 раз, и достигнет 1 Гбит/с. При этом, она не будет зависеть от нагрузки на сеть. Абоненты смогут оценить изменения и в вечернее время, на которое приходится пик интернет-активности. Домашний интернет МТС также придет в самый южный район Волгограда – Красноармейский.
«Это будет самая масштабная реконструкция сети за всю историю, – пояснила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова. – Единая телекоммуникационная инфраструктура станет основой для внедрения конвергентных предложений, когда наши абоненты через один объединенный счет на льготных условиях подключатся к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, а также современные цифровые решения для дома, бизнеса и развлечений».
Реклама
Цифру в каждый дом: «Ростелеком» обеспечил интернет еще для двух тысяч домохозяйств волгоградского региона22.04.2021 17:29
Телеком 22.04.2021 17:29
Геймер из Быково стал рекордсменом по скачиванию 4G трафика22.04.2021 15:00
Телеком 22.04.2021 15:00
В современном формате: «Ростелеком» подключил цифровое телевидение для исторически значимой гостиницы «Волгоград»21.04.2021 18:15
Телеком 21.04.2021 18:15
Умная каска «Росатома» и «Ростелекома» стала лауреатом конкурса цифровизации горной индустрии21.04.2021 17:35
Телеком 21.04.2021 17:35
В глубинку Волгоградской области приходит сотовая связь21.04.2021 15:27
Телеком 21.04.2021 15:27
ОЗУ для гейминга: экстремальный разгон от Crucial*21.04.2021 11:26
Телеком 21.04.2021 11:26
В Волгоградской области бытовые платежи ушли в онлайн15.04.2021 11:55
Телеком 15.04.2021 11:55
«Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства14.04.2021 15:02
Телеком 14.04.2021 15:02
Волгоградцы стали покупать дорогие смартфоны12.04.2021 16:48
Телеком 12.04.2021 16:48
Волгоградцы получат скидку при онлайн-оформлении ипотечного страхования12.04.2021 10:33
Телеком 12.04.2021 10:33
МегаФон добавил скорости городам Волгоградской области07.04.2021 14:38
Телеком 07.04.2021 14:38
«Ростелеком» и Сбер будут совместно развивать цифровые технологии идентификации07.04.2021 11:36
Телеком 07.04.2021 11:36
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа06.04.2021 14:45
Телеком 06.04.2021 14:45
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 года05.04.2021 14:27
Телеком 05.04.2021 14:27
«Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации «Сириуса»02.04.2021 09:23
Телеком 02.04.2021 09:23
Реклама