Телеком

Жители Волгограда и области получат полностью обновленную сеть МТС

Телеком 23.04.2021 10:56
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23.04.2021 10:56


МТС сообщает о старте масштабной программы модернизации оборудования мобильных и фиксированных сетей в Волгограде и области. В ходе работ МТС полностью обновит базовые станции стандарта 2G, 3G, 4G, что позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорость мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории дачных посёлков и вдоль туристических маршрутов региона. Пользователи домашнего интернета получат десятикратное увеличение скорости интернета – до гигабита в секунду. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
На первом этапе модернизация пройдет в Волгограде и Волжском, далее процессы по замене оборудования поэтапно затронут всю область. Впервые мобильная связь и интернет МТС появятся в Палласовке, Быково, Николаевске и Клетской. Проект обновления оборудования мобильной сети займет около полутора лет – и завершится в середине 2022 года.
На установленных базовых станциях МТС внедрит технологию Massive MIMO, что позволит каждой базовой станции обслуживать большее число абонентов одновременно. Новое оборудование также повысит скорость мобильного интернета. Это позволит каждому пользователю почувствовать новый уровень комфорта как при пользовании популярными приложениями и сервисами, так и при более требовательных сценариях: современные компьютерные игры, работа с видеоконтентом, инженерные, производственные ИТ-платформы и проекты, в которых активно используются облачные технологии.
На фиксированной сети работы продлятся почти три года – и окончательно завершатся во втором полугодии 2023 года. Скорость домашнего интернета вырастет в 10 раз, и достигнет 1 Гбит/с. При этом, она не будет зависеть от нагрузки на сеть. Абоненты смогут оценить изменения и в вечернее время, на которое приходится пик интернет-активности. Домашний интернет МТС также придет в самый южный район Волгограда – Красноармейский.
«Это будет самая масштабная реконструкция сети за всю историю, – пояснила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.Единая телекоммуникационная инфраструктура станет основой для внедрения конвергентных предложений, когда наши абоненты через один объединенный счет на льготных условиях подключатся к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, а также современные цифровые решения для дома, бизнеса и развлечений».

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