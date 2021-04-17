В Волгограде скончалась старейшая актриса





Сегодня ушла из жизни актриса Волгоградского молодёжного театра, заслуженная артистка РСФСР Вера Павловна Семёнова. Как сообщили ИА «Высота 102» в театре, ей было 92 года.

Вера Павловна Семенова (Клочкова) родилась 26 сентября 1928 году в Ленинграде в семье музыканта и дирижера Павла Васильевича Клочкова. В 1962 году переехала с семьей в Волгоград. С этого времени начала работу в Волгоградском государственном драматическом театре им. М.Горького, позднее играла в НЭТе и в Волгоградском молодежном театре. В 1982 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Вера Семенова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу. Прощание с Верой Павловной состоится 20 апреля в 10-30 на Димитровском кладбище.

Фото сайта Волгоградского молодежного театра.