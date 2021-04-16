Угрожал кислотой и бензином: в Волгоградской области задержали подозреваемого в серийных нападениях на офис микрозаймов
Расследования 16.04.2021 11:46
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16.04.2021 11:46
Волгоградские оперативники задержали подозреваемого в разбойных нападениях на офис микрокредитования в г. Камышине. Как сообщили ИА «Высота 102», им оказался 54-летний неработающий ранее судимый местный житель. Задержанный, считают правоохранители, трижды грабил одну и ту же контору. Так, в феврале 2019 года в помещение офиса микрокредитования вошел неизвестный мужчина, который, под угрозой использования кислоты, похитил из кассы 650 рублей и скрылся. Спустя два года аналогичное разбойные нападения в том же офисе микрокредитования повторились вновь.
Неизвестный мужчина, внешность которого, как и прежде, скрывала маска и солнцезащитные очки, угрожая персоналу с помощью бензина поджечь помещение, дважды, в феврале и апреле 2021 года, похитил из офиса денежные средства – в общей сложности около 50 тысяч рублей. Несмотря на умелую конспирацию, оперативникам уголовного розыска удалось установить его личность и задержать.
Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что похищенные деньги тратил на личные нужды. Он помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ – разбой. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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