На улице в Волгограде во время утренней прогулки скончался пенсионер

Происшествия 14.04.2021 10:12
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14.04.2021 10:12
70-летний волгоградец упал сегодня замертво в Краснооктябрьском районе во время утренней прогулки. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском следственном отделе СУ СК по Волгоградской области, труп мужчины без признаков насильственной смерти был обнаружен в половине восьмого утра на улице Кузнецова. По предварительным данным, причиной смерти пенсионера мог стать оторвавшийся тромб.
Фото: Наталья Митюкова
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