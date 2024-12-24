Происшествия

В Волгограде ликвидирован пожар в пункте продажи фастфуда

Происшествия 24.12.2024 16:08
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24.12.2024 16:08


24 декабря в Центральном районе Волгограда произошёл пожар в пункте продажи быстрого питания. Как сообщает ИА «Высота 102», в полночь пламя вспыхнуло в павильоне «АИК» по адресу улица Рокоссовского, строение 58Б.

По информации собственных источников издания, пожар начался в 00:10. Здесь загорелось фритюрное масло. Пламя охватило порядка 3 кв. метров. В 00:22 пожар был потушен.

Отметим, эвакуация не потребовалась. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»

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