В Волгограде ликвидирован пожар в пункте продажи фастфуда





24 декабря в Центральном районе Волгограда произошёл пожар в пункте продажи быстрого питания. Как сообщает ИА «Высота 102», в полночь пламя вспыхнуло в павильоне «АИК» по адресу улица Рокоссовского, строение 58Б.

По информации собственных источников издания, пожар начался в 00:10. Здесь загорелось фритюрное масло. Пламя охватило порядка 3 кв. метров. В 00:22 пожар был потушен.

Отметим, эвакуация не потребовалась. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»