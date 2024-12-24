Общество

В Волгограде вернули мрамор на входе станции «Комсомольская»

Общество 24.12.2024 14:01
0
24.12.2024 14:01


Власти Волгограда сообщили о завершении первого этапа по ремонту двух входных групп подземных пешеходных переходов станции «Комсомольская». Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты, несмотря на непогоду, провели восстановление железобетонного основания лестницы и облицовку сооружения натуральным камнем.

- Подрядная организация демонтировала ступени, что позволило укрепить бетонное основание лестничных маршей и стен, а затем установила новые конструкции из монолитного железобетона. На финальном этапе была возвращена на место облицовка из природного камня, - подчеркнули в мэрии.

Власти отдельно отметили, что поврежденные элементы богатой облицовки входной группы были заменены на новые. Напомним, процесс демонтажа отделки перехода журналисты ИА «Высота 102» ранее смогли запечатлеть в фоторепортаже.


Но на этом в мэрии пообещали не останавливаться. По информации чиновников, аналогичный объём работ будет выполнен ещё на двух оставшихся входных группах.

Отметим, что ранее, в 2023 году, на лестницах, ведущих к подземному переходу станции «Комсомольская» проводились косметический ремонт и очистка мраморных плит от загрязнений.

Фото: администрация Волгограда, архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.12.2024 17:45
Общество 24.12.2024 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 17:10
Общество 24.12.2024 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.12.2024 16:30
Общество 24.12.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 14:07
Общество 24.12.2024 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.12.2024 13:26
Общество 24.12.2024 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 12:43
Общество 24.12.2024 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 12:18
Общество 24.12.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 12:08
Общество 24.12.2024 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 11:39
Общество 24.12.2024 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 10:53
Общество 24.12.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 09:45
Общество 24.12.2024 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 08:28
Общество 24.12.2024 08:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2024 07:24
Общество 24.12.2024 07:24
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 21:02
Общество 23.12.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2024 19:52
Общество 23.12.2024 19:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
Детфонд подготовил 2000 новогодних подарков для волгоградских детейСмотреть фотографии
17:42
На бывшей заправке в Волгограде с грохотом разгерметизировалась емкостьСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде троллейбус протаранил легковушку на проспекте ЛенинаСмотреть фотографии
17:18
Губернатор принял отставку глав облкомсозащиты Заботиной и облкомсельхоза МорозовойСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде восстановили почти 2,5 квадратных километра асфальтаСмотреть фотографии
17:07
Россиян попросили не приводить на утренники в детсады Суперменов и БэтменовСмотреть фотографии
16:30
Бочаров озадачил обновленную команду транспортным развитием Красноармейского района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде ликвидирован пожар в пункте продажи фастфудаСмотреть фотографии
15:49
Партия одобрила кандидатов на восемь ключевых постов в обладминеСмотреть фотографии
15:48
Шыхалиева приговорили к 9 годам колонии за гибель двух студентов ВолгГТУСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Первый случай «свиного» гриппа зафиксировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Отлетевшие от фургона колеса подбили три машины на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде вернули мрамор на входе станции «Комсомольская»Смотреть фотографии
13:53
В Волгограде молодёжь поделилась с губернатором идеями памятника бойцам СВОСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Александром СемерниномСмотреть фотографии
12:43
В Волжском наградили водителя самого новогоднего трамваяСмотреть фотографии
12:42
«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Глава МЧС Куренков рассказал об интеграции домофонов в систему оповещения населенияСмотреть фотографии
12:08
Волгоградский производитель превратил минтай в сушеную тараньСмотреть фотографии
11:39
Отделения МФЦ в Волгоградской области уйдут на каникулыСмотреть фотографии
11:22
Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:06
В ЦБ рассказали, почему сейчас небезопасно снижать ключевую ставкуСмотреть фотографии
10:53
Учёные РАН выпустили предупреждение о магнитной буреСмотреть фотографии
10:45
В обладмине нашли замену уволенным главам облкомкультуры, ГЖИ и облкомстрояСмотреть фотографии
10:23
«Единая Россия» закрепит статус студенческой семьиСмотреть фотографии
10:05
Минфин отказал в льготной ипотеке под 2% участникам СВОСмотреть фотографии
10:04
Массовое ДТП с пострадавшими у Мамаева кургана в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Соцфонд: часть россиян досрочно получат пенсию за январьСмотреть фотографии
09:45
А укрытия тоже проверят? Волгоградцев предупредили о повторном испытании системы оповещенияСмотреть фотографии
09:34
У пассажира такси на посту под Волгоградом нашли обрезСмотреть фотографии
 