В Волгограде вернули мрамор на входе станции «Комсомольская»





Власти Волгограда сообщили о завершении первого этапа по ремонту двух входных групп подземных пешеходных переходов станции «Комсомольская». Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты, несмотря на непогоду, провели восстановление железобетонного основания лестницы и облицовку сооружения натуральным камнем.

- Подрядная организация демонтировала ступени, что позволило укрепить бетонное основание лестничных маршей и стен, а затем установила новые конструкции из монолитного железобетона. На финальном этапе была возвращена на место облицовка из природного камня, - подчеркнули в мэрии.

Власти отдельно отметили, что поврежденные элементы богатой облицовки входной группы были заменены на новые. Напомним, процесс демонтажа отделки перехода журналисты ИА «Высота 102» ранее смогли запечатлеть в фоторепортаже.





Но на этом в мэрии пообещали не останавливаться. По информации чиновников, аналогичный объём работ будет выполнен ещё на двух оставшихся входных группах.

Отметим, что ранее, в 2023 году, на лестницах, ведущих к подземному переходу станции «Комсомольская» проводились косметический ремонт и очистка мраморных плит от загрязнений.

Фото: администрация Волгограда, архив ИА «Высота 102»