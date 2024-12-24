В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Александром Семернином





В Руднянском районе Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Семерниным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию, боец является уроженцем рабочего поселка Рудня.

- 30 августа 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Семернин Александр Петрович. Александр Петрович с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины, – говорится в траурном сообщении администрации.

Похороны состоятся 25 декабря в районном центре культуры «Современник».

Фото: администрация Руднянского района / t.me