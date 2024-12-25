Родину-мать в Волгограде протестируют на устойчивость за 8 млн рублей





В Волгограде проверят надежность и безопасность монумента «Родина-мать зовет!». Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступил музей-заповедник «Сталинградская битва». Начальная стоимость заказа составила почти 8 миллионов рублей.

В рамках работ в течение всего 2025 года планируется проводить детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов повреждений, в частности, внутренней и внешней поверхностей скульптуры, меча, гасителя колебаний меча, состояния канатов. Также запланирован контроль раскрытия трещин в железобетонных конструкциях монумента, отслеживание исправности контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, исполнитель должен будет тестировать систему «меч-рука» с измерением контрольных параметров колебаний меча в течение первых трех суток после ураганных ветров, ливневых дождей, обледенения и других неблагоприятных условий. В технической документации отдельно оговаривается проведение геодезических стационарных наблюдений за креном фундамента главного монумента и самой скульптуры, смещениями частей и меча главного монумента. Заказчику также требуются данные об уровне, температуры и химическом составе подземных вод. В частности, исполнитель должен будет оценить опасность подтопления грунта под основанием главного монумента.

В музее-панораме «Сталинградская битва» пояснили, что с момента открытия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в 1967 году Государственной комиссией была обозначена необходимость ежегодного обследования главного монумента Мамаева кургана – скульптуры «Родина-мать зовет!» с целью мониторинга его текущего технического состояния, что и делается ежегодно.

– Эти работы не являются ремонтно-реставрационными, а включают в себя наблюдения за горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод, состоянием внутренней и наружной бетонной поверхности и иными показателями, – пояснили в федеральном учреждении.

Фото V102.RU