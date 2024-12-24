В Волжском наградили водителя самого новогоднего трамвая

Общество 24.12.2024 12:43
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24.12.2024 12:43
Глава администрации Волжского Волгоградской области Игорь Воронин вручил благодарности сотрудникам волжской автоколонны за активную жизненную позицию и вклад в новогоднее украшение города. Cреди награжденных оказался и герой публикации V102.RU Николай Копылов. Он так оригинально украсил салон трамвая №3, что стал настоящим героем соцсетей и региональных СМИ.
По словам Николая, так он хотел создать новогоднюю атмосферу для волжан и поднять настроение пассажирам. Что у него, конечно же, получилось на все сто.
Напомним, как рассказывал корреспонденту V102.RU Николай Копылов, любовь к своей профессии привил ему дедушка, который тоже был водителем трамвая. Еще в детстве он решил, кем станет и осуществил свою мечту.
А тот самый трамвай, который волжанин оригинально украсил к Новому году и даже поставил там настоящую елку, обязан Николаю своей второй жизнью. Два года молодой человек вместе с опытными мастерами «колдовал» над старым вагоном, который боялись выпускать на линию из-за постоянных поломок. Однако целеустремленный Николай Копылов все-таки привел его в порядок и теперь самый новогодний трамвай в Волжском возит пассажиров и дарит им хорошее настроение.
Фото администрации Волжского t.me
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