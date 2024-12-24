Поликлиники Волгоградской области продолжат прием пациентов в новогодние праздники





Медицинские учреждения Волгоградской области уже с 29 декабря перейдут на особый режим работы в связи с новогодними и рождественскими праздниками, сообщили V102.RU в облздраве.

До 9 января поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать пациентов каждый день с 08:00 до 17:00. В районах области – с 08:00 до 15:00. В это время будут открыты кабинеты неотложной помощи, а также инфекционные отделения.

Справочные центры поликлиник, а также региональная «Служба 122» доступны ежедневно, включая выходные и праздничные дни с 08:00 до 16:30.

Травмпункты и станции скорой медицинской помощи региона в праздники будут работать круглосуточно.

В центрах амбулаторной онкологической помощи специалисты будут дежурить в одну смену.

Детские поликлиники также будут работать ежедневно — графики размещают на сайтах медицинских организаций. Особое внимание в праздничные дни уделяют детям первого года жизни, инвалидам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации, а также маломобильным пациентам, больным ОРВИ и гриппом.

3 и 4 января в Волгоградском областном центре крови будет организован прием доноров. Компоненты крови медучреждениям региона будут выдавать в ежедневном режиме.

По отдельному графику организуют работу стоматологических служб для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи – с подробной информацией можно ознакомиться на сайтах стоматологий в Сети. Так, например областная стоматология и ее филиалы будут работать в новогодние праздники ежедневно с 09.00 до 15.00.

– В стационарах Волгоградской области на период праздников создан необходимый запас лекарственных средств, в соответствии с потребностью будет обеспечен необходимый объем лабораторных исследований, – отметили в комитете здравоохранения региона.