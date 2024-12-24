



Жители Краснооктябрьского района Волгограда пожаловались в редакцию ИА «Высота 102» на отсутствие освещения в подземном переходе на ул. 39-й Гвардейской. По словам волгоградцев, в вечернее время и рано утром им приходится для собственной безопасности освещать себе путь фонариками мобильных устройств.

Как уточняют горожане, освещение в переходе исчезло три дня назад.

– Все эти дни идем утром на работу и возвращаемся домой в кромешной тьме – бредем наощупь или с фонарями. Детей и женщин отпускать боязно, приходится встречать и провожать, чтобы не случилось чего плохого, – рассказал проживающий в северном районе Волгограда Артем Краснов.

Кроме того, волгоградцы, проживающие на ул. Репина – вблизи с ул. 39-я Гвардейской дивизии также сетуют на плохое освещение улиц. На отдельных участках, по словам горожан, они передвигаются, рискуя оступиться, упасть и получить травмы.

Редакция ИА «Высота 102» направила информацию об отсутствии освещения в переходе в администрацию Волгограда.