



Губернатор Волгоградской области 24 декабря провел совещание с обновленным составом администрации региона, на котором обсудил вопросы развития Красноармейского района Волгограда. По словам Андрея Бочарова, в первую очередь предстоит решить задачи транспортного развития южной окраины областного центра.

Открывая совещание, Андрей Бочаров отметил, что комплексная программа развития Волгограда реализуется в соответствии с намеченными планами.

– Буквально вчера произошло по-настоящему историческое событие для всей нашей страны, для Волгоградской области, города Волгограда – открылось движение по первому этапу будущего почти 100-километрового обхода Волгограда. Это дорога, о которой мечтали все поколения жителей Волгоградской области, и нам посчастливилось начать реализацию проекта, – подчеркнул глава региона.

Сегодня, продолжил Андрей Бочаров, на юге Волгограда идет строительство второго этапа – завершение в 2025 году основных работ на этом участке позволит качественно изменить транспортную ситуацию.

– Считаю важным уже сегодня обсудить вопросы перспективного развития Красноармейского района – одного из самых сложных в логистическом отношении – с учетом накопившихся за десятилетия проблемных вопросов в сфере развития инфраструктуры и сформировать концептуальные решения, которые обеспечат беспрепятственное движение общественного транспорта из района в центр города с последующей возможностью оперативного передвижения жителей в другие районы города и области. Задача наисложнейшая. Расшивкой этих проблем нужно заниматься уже сейчас. А когда завершим второй и третий этапы обхода, мы должны будем развернуть там полномасштабные работы, – обозначил планы губернатор.

По информации администрации Волгоградской области, в 2025 году Андрей Бочаров планирует провести рабочее совещание с выездом на место реализации перспективных проектов развития Красноармейского района Волгограда.