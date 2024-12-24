Бешеный дикий лис забежал в станицу Волгоградской области

Происшествия 24.12.2024 08:29
0
24.12.2024 08:29
В станице Букановская Кумылженского района Волгоградской области объявлен карантин в связи с выявлением случая бешенства у животных. Как сообщает V102.RU, в населенном пункте ветспециалисты уже проводят осмотр и вакцинацию от смертельного вируса домашних питомцев и скотины, а также мероприятия по дератизации и дезинфекции.
В комитете ветеринарии Волгоградской области пояснили, что бешенство было обнаружено у дикого лиса. Напомним, недавно 44-летняя жительница одного из хуторов Михайловки умерла от вируса, который попал в ее организм после укуса дикой лисы, забежавшей на подворье. К сожалению, женщина не обратилась сразу за медпомощью и не сделала прививки, и спасти ее не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ
«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в Михайловке24.12.2024 12:42
Происшествия 24.12.2024 12:42
Массовое ДТП с пострадавшими у Мамаева кургана в Волгограде попало на видео24.12.2024 10:04
Происшествия 24.12.2024 10:04
У пассажира такси на посту под Волгоградом нашли обрез24.12.2024 09:34
Происшествия 24.12.2024 09:34
Молодчики сняли на видео избиение подростка с отклонениями под Волгоградом23.12.2024 17:50
Происшествия 23.12.2024 17:50
Не успевший на техосмотр кроссовер выгорел дотла под Волгоградом23.12.2024 13:24
Происшествия 23.12.2024 13:24
Борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за больного пассажира23.12.2024 13:23
Происшествия 23.12.2024 13:23
Волгоградка жестоко расправилась с ухажёром23.12.2024 12:23
Происшествия 23.12.2024 12:23
В поселке Волжского пенсионер обгорел при пожаре в гараже23.12.2024 12:02
Происшествия 23.12.2024 12:02
На севере Волгограда Renault Logan снес женщину-пешехода23.12.2024 10:22
Происшествия 23.12.2024 10:22
«Страх на всю жизнь»: на юге Волгограда дворняжка укусила 10-летнего ребенка23.12.2024 10:17
Происшествия 23.12.2024 10:17
В Волжском 78-летний пенсионер стал жертвой пожара в собственном доме22.12.2024 18:40
Происшествия 22.12.2024 18:40
В ГАИ рассказали подробности ДТП с перегородившей дорогу фурой под Волгоградом22.12.2024 18:10
Происшествия 22.12.2024 18:10
Под Волгоградом завалившаяся фура перегородила федеральную трассу Р-26022.12.2024 16:33
Происшествия 22.12.2024 16:33
В Волгограде второй день подряд горят руины тракторного завода22.12.2024 16:00
Происшествия 22.12.2024 16:00
К вокзалу Волгоград I съехались экстренные службы из-за подозрительного предмета22.12.2024 14:07
Происшествия 22.12.2024 14:07