Волгоградка жестоко расправилась с ухажёром

В Волгограде местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, кровавая ссора произошла в одной из квартир дома, расположенного на улице Удмуртская в Красноармейском районе.

- Смертельное ранение мужчине нанесла его гражданская супруга в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. В настоящее время женщина задержана по подозрению в совершении указанного преступления, - рассказала Рудник.

На теле мужчины было приникающее колото-резаное ранение, нанесенное ножом.

Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемой, которая призналась в содеянном. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото из архива V102.RU