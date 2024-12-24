



Фотогеничные альпаки, козы – энерджайзеры, ручные кролики и пока еще застенчивые ламы поселились под одной «крышей» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. С сегодняшнего дня новые соседи привыкают к вниманию гостей и радушно встречают всех, кто готов накормить их морковью. Одними из первых с очаровательными «иноземцами» познакомились корреспонденты ИА «Высота 102».





В глазах альпак, выстроившихся вдоль небольшого деревянного заборчика, читается нескрываемый вопрос – ждать ли им угощений? От нетерпения некоторые из них начинают ходить за нами буквально по пятам, а, получив любимую палочку моркови, не спешат уходить. Будто бы намекая: «Хотим еще!».

– Они достаточно контактные, но пугливые. Если я дам ей угощение, она съест его с удовольствием. Но, если захочу погладить, то уберет голову и отойдет в сторону, – рассказывает один из владельцев парка Улан. – Конечно, у каждой из них свой характер. Есть более наглые особи, а есть скромняшки. Вот посмотрите: это животное, к примеру, постоянно ищет морковь и даже достаточно бесцеремонно плюет в своих «соплеменников». Сейчас у них есть только технические имена. А вот более привычные всем клички мы предложили выбрать волгоградцам в социальных сетях.





На просторном участке в центре парка разместились 11 жительниц высокогорья. Для того, чтобы в большой семье царили мир и гармония, на «десять девчонок» здесь приходится всего один самец. Поселись на этой территории еще один представитель сильного пола, и эмоциональное равновесие всех обитателей было бы нарушено.

– Это достаточно взрослые особи, у некоторых из них уже есть малыши, – улыбаются сотрудники парка. – Эти крохи родились здесь, в России. А вот взрослые животные привезены в парк из Европы. У них был достаточно сложный путь, и, чтобы путешествие не превратилось в сплошной стресс, каждые восемь часов водители делали 2-3 часовую остановку, раскидывали специальную решетку и выпускали альпак погулять.





Каждое утро новые постоялицы живого уголка проходят процедуры красоты – их густую набивную шерсть приводят в порядок, вычесывая из нее комья грязи и свалявшееся сено. Впрочем, идеальная «укладка» сохраняется ненадолго, и вскоре после утренних процедур любители грязи ходят по участку в более домашнем виде.

– По правде говоря, животные очень любят полежать в грязи, поэтому мы часто их моем и расчесываем. В мае, накануне летней жары, мы подстрижем животных. Для их комфорта сделаем здесь дополнительные навесы для создания тени. После жизни в высокогорье они отлично приспособлены к морозам, поэтому лето дается им сложнее даже самой суровой зимы.





Пока в кругу альпак царит настоящий «дзен», на соседнем островке вовсю кипит жизнь. Энергия камерунских козочек льется через край. Несмотря на раскисшую после дождя землю, животные резво скачут по территории и, едва завидев щедрых гостей, летят к забору со скоростью спортсменов - олимпийцев.

– В парке живут две полуторагодовалые мамы и их месячные малыши, – подходя к козочкам, рассказывает наш провожатый. – Пока они еще привыкают к людям, но уже вскоре будут строиться в ряд и просить морковку, как только посетители будут выходить с ресепшена. Это их настоящая страсть.





Порцию антистресса гуляющие по парку волгоградцы наверняка получат и в уголке с кроликами. Здесь животные не только пускают человека на свою территорию, но и спокойно садятся к нему на руки.

– Контакт с кроликами нравится обеим сторонам. Правда, во всем нужна мера. Наши сотрудники будут наблюдать за тем, чтобы гости не таскали их за уши и не переусердствовали с тактильностью, ведь у животных, как и людей, может случиться передозировка внимания. Устав от этого контакта, все обитатели – что кролики, что альпаки, что козочки или лани, которые приедут к нам в ближайшее время – смогут зайти в свои просторные домики и отдохнуть от пристальных взоров.









Для баланса рядом с неугомонными кроликами живут невозмутимые ламы. Нет, не совсем так. Невозмутимая мама – лама и ее активный малыш, влюбивший в себя всю команду нового парка.

– А его можно угостить морковкой? – накормив уже почти всех обитателей, не унимаемся мы.

– Пока он не сможет ее съесть полноценно. Малышу всего два с половиной месяца, и в ближайшее время он будет питаться материнским молоком, – отмечают сотрудники. – Несмотря на то, что он не отходит от мамы буквально ни на шаг, у него нет никакого страха перед людьми. Он с удовольствием идет на утреннее расчесывание, подставляя ребятам ушки.





В парке отмечают, что уборка в новом природном уголке проводится ежедневно. Все отходы собираются в герметичные емкости и вывозятся с территории для исключения неприятных запахов. Работу оператора контролируют сотрудники ЦПКиО.

Виктория Чумакова

Фото: Геннадий Гуляев