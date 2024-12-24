Общество

Детфонд подготовил 2000 новогодних подарков для волгоградских детей

Общество 24.12.2024 17:45
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24.12.2024 17:45


Детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей, детям участников специальной военной операции в Волгограде накануне Нового года передали 250 сладких наборов. Часть подарков сегодня, 24 декабря, ребятам вручили в торжественной обстановке в Новом экспериментальном театре, сообщает ИА «Высота 102». 

Для детворы в НЭТе сегодня прошло новогоднее представление, а теплые пожелания ребятам адресовала председатель регионального отделения Российского детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева.

– Пусть самые заветные мечты этих ребят обязательно сбудутся. Детский фонд всегда будет рядом, – сказала Ирина Соловьева. – Служение детству, защита юных граждан для нашей благотворителей организации – это миссия. При содействии партнеров и неравнодушных граждан фонд реализует в Волгоградской области более 15 программ, в числе которых – «Новогодний подарок», «Помощь детям-инвалидам» и «Помощь семьям с детьми участников СВО».

Всего в декабре Волгоградское отделение Российского детского фонда вместе с партнерами проведет более 40 новогодних елок, на которых детям вручат свыше 2000 подарков.

Фото предоставлено волгоградским отделением РДФ

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