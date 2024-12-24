Пункт досмотра заработает 1 января на платформе «Бакинская»

Общество 24.12.2024 21:27
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24.12.2024 21:27
На остановочном пункте «Бакинская» в Волгограде с начала Нового года заработает пункт досмотра пассажиров. Как сообщили V102.RU в АО «Волгоградтранспригород», теперь на электричку можно попасть только одним путем – со стороны улицы Алябьева, минуя проверочные процедуры.
В компании подчеркнули, что пункт досмотра открывается в рамках мероприятий по транспортной безопасности. Досмотр будет проводиться в специально оборудованном павильоне. В часы пик это может занять некоторое время, в связи с чем пассажиров просят учитывать это обстоятельство перед поездкой.
Напомним, пункты досмотра в настоящее время действуют в основном на крупных станциях и вокзалах региона – в Волжском, на станциях Волгоград-1, Волгоград-2 и других.
Фото V102.RU (архив)
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