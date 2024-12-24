У пассажира такси на посту под Волгоградом нашли обрез

Происшествия 24.12.2024 09:34
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24.12.2024 09:34
У пассажира такси полицейские нашли обрез с патронами. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, на посту ДПС в Светлоярском районе было остановлено для проверки такси Лада Гранта, где находился 25-летний ранее судимый пассажир.
Поведение мужчины показалось полицейским подозрительным и, как выяснилось, не зря. В ходе досмотра у мужчины были обнаружены обрез ружья и патроны.
Эксперты-криминалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что обрез изготовлен из гладкоствольного охотничьего ружья модели «ТОЗ-63» 16 калибра и пригоден для производства выстрелов.
Теперь полицейским предстоит выяснить, где мужчина взял оружие и для каких целей.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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