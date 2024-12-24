В Волгограде восстановили почти 2,5 квадратных километра асфальта





Во всех районах Волгограда коммунальщики активно продолжают восстанавливать асфальтобетонное покрытие в местах, где ранее проводились работы на сетях. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Концессиях теплоснабжения», в последний месяц года завершилось благоустройство территорий в Тракторозаводском районе по улицам Салтыкова-Щедрина, Льговской, им. Жолудева, Ополченской, Очаковской, Менжинского, Кастерина и Гули Королевой.





В Краснооктябрьском районе асфальтовое покрытие было восстановлено на улице Бажова. В Ворошиловском районе работы велись по улицам Елецкой, Академической, Баррикадной, Рабоче-Крестьянской, Козловской и милиционера Буханцева. В Центральном районе были восстановлены участки асфальтового покрытия на Краснознаменской, Чуйкова, Ткачева и Хиросимы, а в Дзержинском - на улицах Землячки, Константина Симонова и 8-й Воздушной армии.





Всего же в декабре после завершения ремонтных работ благоустроили уже более 2300 квадратных метров территории. В настоящее время специалисты цеха централизованного ремонта «Концессий» продолжают восстанавливать асфальтобетонное покрытие во дворах и на проезжей части улиц сразу в нескольких районах Волгограда.

Фото: пресс-служба «Концессий»