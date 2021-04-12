Пропавшего мальчика в Волгоградской области ищут 100 человек (ВИДЕО)

Расследования 12.04.2021 16:47
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12.04.2021 16:47
В Котельниковском районе продолжаются поиски 13-летнего школьника, пропавшего без вести 9 апреля этого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, в мероприятиях принимают участие порядка 100 человек, в том числе сотрудники силовых структур региона, спасательной службы, органов власти, а также представители казачества и местные жители. Для установления места нахождения подростка задействованы квадрокоптеры, катера и спецтранспорт.
Напомним, по предварительным данным, мальчик, проживающий в хуторе Чиганаки, 9 апреля отправился за дровами на автомобиле отца в лесопосадку, взяв транспортное средство без разрешения. Машину обнаружена на берегу Цимлянского водохранилища.
По одной из версий, подросток мог сесть в лодку, которую нашли в нескольких километрах от места пропажи мальчика.
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