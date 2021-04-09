Происшествия 09.04.2021 10:24
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09.04.2021 10:24
Годовалого ребенка доставили в больницу после ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 24-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2112» на улице Ленина в поселке Гумрак не уступила дорогу при повороте и столкнулась с «Ладой Грантой» под управлением 31-летнего волгоградца. В результате столкновения пострадала годовалая пассажирка автомобиля «Гранты», которую доставили в больницу.
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