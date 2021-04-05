Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителям

Расследования 05.04.2021 16:22
0
05.04.2021 16:22
Штраф в сумме 180 тысяч рублей присудили 44-летней предпринимательнице из Городищенского района за невыплату зарплаты 9 водителям. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, женщина признана судом виновной по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
Следствием и судом установлено, что нескольких лет осужденная оказывала коммерческие услуги по перевозке пассажиров городским и пригородным сообщением. Полгода - с июля 2016 по декабрь 2017 года - она не выплачивала заработную плату как минимум девяти своим подчиненным, трудившимся у нее водителями на маршрутах "Волгоград-Рязань" и "Волгоград - Нижний Новгород". Решение суда, вынесенное в пользу водителей в марте 2019 года, не побудило бизнес-леди погасить долг. Общая сумма задолженности превысила один миллион рублей, в которую, в том числе, вошли компенсационные выплаты и судебные расходы.
Установлено, что вырученные от коммерческой деятельности денежные средства расходовались на цели, не связанные с оплатой труда нанятых работников.
Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Городищенского района.
Реклама
В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщину05.04.2021 13:23
Расследования 05.04.2021 13:23
В Волгограде троица экс-депутатов идет под суд за грандиозную аферу с автостраховками05.04.2021 12:56
Расследования 05.04.2021 12:56
Вместо колонии – штраф: в Волгограде прокуратура обжалует приговор взяточникам-инспекторам05.04.2021 10:33
Расследования 05.04.2021 10:33
«Сеял панику во время пандемии»: главный врач ЦРБ в Волгоградской области судится с защитником прав пациентов02.04.2021 20:05
Расследования 02.04.2021 20:05
Группа мошенников сорвала большой куш на страховании урожая в Волгоградской области02.04.2021 16:29
Расследования 02.04.2021 16:29
"Снимал все на видео": за жестокое убийство собаки судят жителя Волгоградской области02.04.2021 15:48
Расследования 02.04.2021 15:48
В Волгограде владельца «Тойота Ленд Крузер» отправили в колонию за нападение на работника автосервиса02.04.2021 12:25
Расследования 02.04.2021 12:25
Перехитрил сам себя: волгоградец ответит за крупную аферу с мифическими посадками лука02.04.2021 12:23
Расследования 02.04.2021 12:23
Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололеде01.04.2021 14:14
Расследования 01.04.2021 14:14
Прокуратура добилась ужесточения приговора застройщикам скандального ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском01.04.2021 13:09
Расследования 01.04.2021 13:09
«20 ударов по голове за кусок хлеба»: двое приятелей ответят за убийство пожилой волгоградки01.04.2021 11:44
Расследования 01.04.2021 11:44
Двое студентов из Орска задержаны за телефонное мошенничество в Волгоградской области (ВИДЕО)01.04.2021 10:25
Расследования 01.04.2021 10:25
Волгоградская бизнесвумен держала в «черном теле» своих подчиненных31.03.2021 20:25
Расследования 31.03.2021 20:25
В Волгограде главного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате ждет новый суд31.03.2021 18:41
Расследования 31.03.2021 18:41
В Волгограде на обновленном к ЧМ-2018 проспекте Жукова меняют асфальт31.03.2021 18:37
Расследования 31.03.2021 18:37
Реклама