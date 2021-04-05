Расследования

Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителям

Расследования 05.04.2021 16:22
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05.04.2021 16:22


Штраф в сумме 180 тысяч рублей присудили 44-летней предпринимательнице из Городищенского района за невыплату зарплаты 9 водителям. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, женщина признана судом виновной по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
Следствием и судом установлено, что нескольких лет осужденная оказывала коммерческие услуги по перевозке пассажиров городским и пригородным сообщением. Полгода - с июля 2016 по декабрь 2017 года - она не выплачивала заработную плату как минимум девяти своим подчиненным, трудившимся у нее водителями на маршрутах "Волгоград-Рязань" и "Волгоград - Нижний Новгород". Решение суда, вынесенное в пользу водителей в марте 2019 года, не побудило бизнес-леди погасить долг. Общая сумма задолженности превысила один миллион рублей, в которую, в том числе, вошли компенсационные выплаты и судебные расходы.
Установлено, что вырученные от коммерческой деятельности денежные средства расходовались на цели, не связанные с оплатой труда нанятых работников.
Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Городищенского района. 

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