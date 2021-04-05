Телеком

«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 года

Телеком 05.04.2021 14:27 Новости компаний
0
05.04.2021 14:27 Новости компаний


«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС(ВАТС) в 2020 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, российский рынок виртуальных АТС продемонстрировал двузначные темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. По данным агентства, объем рынка в 2020 году вырос на 19% по сравнению с 2019 годом и составил 13 млрд руб. Количество компаний-клиентов увеличилось на 10,5% и достигло 359 тысяч.
Лидером по количеству компаний-клиентов является «Ростелеком», рост по этому показателю в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка оператора увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020 году «Ростелеком» также запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники, кол-трекинг.
«В прошлом году в кратчайшие сроки в ответ на пандемию мы развернули масштабные акции, направленные на долгосрочную помощь предпринимателям. Одним из положительных результатов этой работы стало значительное увеличение клиентской базы и использование клиентами широких возможностей функционала продукта. Важным моментом стало разворачивание инфраструктуры виртуальной телефонии на территории малых городов России», — отметил директор департамента продуктового маркетинга B2B «Ростелекома» Сергей Таболин.
«Услуги виртуальной телефонии от «Ростелеком» были востребована бизнесом разного размера, особенно в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы. Мы оперативно реагировали на возросшие потребности в организации удобных цифровых сервисов для бизнеса любого масштаба — от малого и среднего бизнеса до крупной национальной и государственной компании. Использование услуги ВАТС с большим выбором дополнительных функций позволило нашим Заказчикам построить эффективные и качественные каналы общения с их сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома. И в дальнейшем продолжить пользоваться нашими услугами ВАТС, которые доступны более чем в 400 городов и населенных пунктах», – отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Денис Рябченков.
Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Телеком
02.04.2021 09:23
Телеком 02.04.2021 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.03.2021 20:50
Телеком 30.03.2021 20:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.03.2021 18:03
Телеком 29.03.2021 18:03
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.03.2021 15:10
Телеком 29.03.2021 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.03.2021 11:37
Телеком 26.03.2021 11:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.03.2021 15:15
Телеком 25.03.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.03.2021 13:12
Телеком 25.03.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.03.2021 14:53
Телеком 24.03.2021 14:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.03.2021 14:46
Телеком 24.03.2021 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.03.2021 17:01
Телеком 23.03.2021 17:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.03.2021 09:13
Телеком 17.03.2021 09:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.03.2021 17:11
Телеком 16.03.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 18:48
Телеком 15.03.2021 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.03.2021 12:50
Телеком 15.03.2021 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.03.2021 15:41
Телеком 12.03.2021 15:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:54
Женщина с 14-летним сыном заживо сгорели на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области у слабовидящих воспитанников школы-интерната нашли инфекциюСмотреть фотографии
16:34
Скандинавское помешательство: на Волгоградскую область надвигается снег с грозойСмотреть фотографии
16:22
Под Волгоградом бизнесвумен осудили за невыплату зарплаты 9 водителямСмотреть фотографии
15:51
Ревнивец сжег машину и документы жительницы Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2020 годаСмотреть фотографии
14:21
Все будет в граните: утвержден окончательный вариант благоустройства главной площади ВолгоградаСмотреть фотографии
13:37
В Волгограде возбудили уголовное дело на прикурившего от Вечного огня мужчину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
В Волгограде разыскивают исчезнувшую два года назад женщинуСмотреть фотографии
13:12
«Это не хроническое, а ковид»: волгоградку не спасли в двух больницахСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде троица экс-депутатов идет под суд за грандиозную аферу с автостраховкамиСмотреть фотографии
11:57
Полезное с приятным: в волгоградских ТРЦ откроют пункты для вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде в аварии с «КамАЗом» погиб человекСмотреть фотографии
11:24
Жительнице Волгоградской области выплатят 10 тысяч рублей компенсации за раскулаченную семьюСмотреть фотографии
11:11
Опасный тренд на самострои: в Волгограде судьбу дома вынесут на публичные слушанияСмотреть фотографии
10:41
В Волгоградской области водителя сбил собственный грузовикСмотреть фотографии
10:33
Вместо колонии – штраф: в Волгограде прокуратура обжалует приговор взяточникам-инспекторамСмотреть фотографии
10:07
Комитет администрации Волгоградской области справил новосельеСмотреть фотографии
10:06
Сбер сделал чат поддержки доступным для незрячих предпринимателейСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом двух браконьеров задержали после погониСмотреть фотографии
09:15
Директора Царицынской оперы в Волгограде оштрафовали за не соблюдение губернаторского постановленияСмотреть фотографии
08:35
Как предупреждали: на мосту через Волжскую ГЭС начался сезон пробокСмотреть фотографии
07:40
Умерших больше, чем уехавших: Волгоградская область на 50-м месте по России в демографическом рейтингеСмотреть фотографии
20:06
Росстат: доходы жителей Волгоградской области резко выросли в год пандемииСмотреть фотографии
18:33
В Волгоградской области перевернувшийся КАМАЗ перекрыл московскую трассуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещиныСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области пенсионерка неделю "терпела" коронавирус и скончалась в больницеСмотреть фотографии
13:48
Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:35
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватностиСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области в онкодиспансере закрывают ковидный госпитальСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 