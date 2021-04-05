Телеком 05.04.2021 14:27 Новости компаний
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05.04.2021 14:27 Новости компаний
«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС(ВАТС) в 2020 году, по данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора.
По оценкам «ТМТ Консалтинг», несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, российский рынок виртуальных АТС продемонстрировал двузначные темпы роста как денежных, так и натуральных показателей. По данным агентства, объем рынка в 2020 году вырос на 19% по сравнению с 2019 годом и составил 13 млрд руб. Количество компаний-клиентов увеличилось на 10,5% и достигло 359 тысяч.
Лидером по количеству компаний-клиентов является «Ростелеком», рост по этому показателю в 2020 году составил 28% по сравнению с предыдущим годом. Выручка оператора увеличилась на 32%. Росту абонентской базы в 2020 году способствовала акция «Домашний офис» на основе сервиса ВАТС, которая обеспечила значительный приток новых клиентов. В 2020 году «Ростелеком» также запустил голосовые сервисы: анализ речи, голосовые помощники, кол-трекинг.
«В прошлом году в кратчайшие сроки в ответ на пандемию мы развернули масштабные акции, направленные на долгосрочную помощь предпринимателям. Одним из положительных результатов этой работы стало значительное увеличение клиентской базы и использование клиентами широких возможностей функционала продукта. Важным моментом стало разворачивание инфраструктуры виртуальной телефонии на территории малых городов России», — отметил директор департамента продуктового маркетинга B2B «Ростелекома» Сергей Таболин.
«Услуги виртуальной телефонии от «Ростелеком» были востребована бизнесом разного размера, особенно в период массового перевода сотрудников на удаленный режим работы. Мы оперативно реагировали на возросшие потребности в организации удобных цифровых сервисов для бизнеса любого масштаба — от малого и среднего бизнеса до крупной национальной и государственной компании. Использование услуги ВАТС с большим выбором дополнительных функций позволило нашим Заказчикам построить эффективные и качественные каналы общения с их сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома. И в дальнейшем продолжить пользоваться нашими услугами ВАТС, которые доступны более чем в 400 городов и населенных пунктах», – отметил директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Денис Рябченков.
Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба — от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» через личный кабинет могут самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности бизнеса.
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