Общество

Победители грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна» разыграют 5 млн рублей

Общество 01.04.2021 17:23 Новости компаний
0
01.04.2021 17:23 Новости компаний


РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приёма заявок на грантовый конкурс «Зелёная волна». Участники из восьми регионов России могут предложить свои инициативы по озеленению и благоустройству открытых общественных пространств, а также по экопросвещению и внедрению доступных экологических практик. Общий грантовый фонд составит 5 млн рублей.   
К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экопредприниматели.   
В географию конкурса «Зеленая волна» входят следующие регионы присутствия компании:  Волгоградская область (Волгоград), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Красноярский край (Красноярск, Дивногорск, Ачинск, Ачинский район, Шарыповский район, пгт. Таежный), Республика Хакасия (Саяногорск, Сорск), Иркутская область (Братск, Тайшет, Тайшетский район, Шелехов, Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск),  Свердловская область (Североуральск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск).   
«Конкурс «Зелёная волна» компания проводит уже пятый год подряд. Участие в нём – это шанс для тех, кто мечтает преобразить облик своего города, любимой аллеи или площадки во дворе, сделать их зеленее и комфортнее. В рамках номинации «Экоинициатива» мы также поддержим проекты, направленные на развитие экологического предпринимательства и волонтёрства, просвещение горожан и тиражирование практик ответственного отношения к окружающей среде. Особенность нынешнего конкурса в том, что мы уравняли максимальные суммы гранта для каждой номинации. Победители получат до 100 тысяч рублей на реализацию своих начинаний», — отмечает Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.  
Заявки на участие в конкурсе принимаются на платформе https://grants.fcsp.ru/ с 1 апреля по 3 мая 2021 года включительно. Победители будут объявлены в июле 2021 года, после проведения экспертной оценки.  
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/grant/.  
Для справки: Грантовый конкурс «Зелёная волна» проходит с 2017 года. За это время РУСАЛ поддержал 254 проектных заявки на общую сумму более 8,8 млн рублей. Волонтёры высадили около 15 тысяч саженцев различных деревьев и кустарников в восьми регионах присутствия компании.  
Конкурс реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», сетевую экологическую акцию «День рек» и благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!».



Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
01.04.2021 17:22
Общество 01.04.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 16:03
Общество 01.04.2021 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 15:53
Общество 01.04.2021 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 12:01
Общество 01.04.2021 12:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 11:29
Общество 01.04.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 11:07
Общество 01.04.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 09:46
Общество 01.04.2021 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.04.2021 09:46
Общество 01.04.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.04.2021 07:57
Общество 01.04.2021 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 21:11
Общество 31.03.2021 21:11
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 16:31
Общество 31.03.2021 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 16:29
Общество 31.03.2021 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2021 15:41
Общество 31.03.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 14:03
Общество 31.03.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2021 12:29
Общество 31.03.2021 12:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
В Волгограде цены на бензин ползут вверхСмотреть фотографии
17:23
Победители грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна» разыграют 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде долгами за капремонт займется коллекторская компанияСмотреть фотографии
16:03
«Ей всегда не везло с врачами»: пережившая визит пьяных медиков волгоградка умерла в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-февраль 2021 года по РСБУ составила 16,8 млрд рублейСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде закрыли пекарню за нарушение антиковидных мерСмотреть фотографии
14:54
«Кто там кряхтит?»: губернатор Волгоградской области при восхождении на 20-й этаж оставил позади сенатора и мэраСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Суровый приговор за подмену человеческих органов и взятки вынес суд ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололедеСмотреть фотографии
14:11
В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощиСмотреть фотографии
13:09
Прокуратура добилась ужесточения приговора застройщикам скандального ЖК «АхтубаСитиПарк» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:02
Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:01
В Волгограде заработают 12 дачных автобусных маршрутовСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде грузовик сбил насмерть пенсионерку во двореСмотреть фотографии
11:44
«20 ударов по голове за кусок хлеба»: двое приятелей ответят за убийство пожилой волгоградкиСмотреть фотографии
11:29
Цены на сахар и масло в Волгоградской области вышли за пределыСмотреть фотографии
11:07
Аукцион по взысканию долгов за капремонт с волгоградцев проходит с аншлагомСмотреть фотографии
10:25
Двое студентов из Орска задержаны за телефонное мошенничество в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Кабина всмятку: под Волгоградом водитель фургона погиб в ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
09:46
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поделился опытом развития территорий с участниками форума «UrbanVolgaWeekend»Смотреть фотографии
09:46
«Демография подкачала»: в Волгоградской области бывший детский сад выставили на торгиСмотреть фотографии
07:57
Рынок труда в Волгоградской области «выздоровел» после года пандемииСмотреть фотографии
21:11
«Невыносимо больно»: в Волгограде инвалид два года провел в заточении из-за отсутствия пандусаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Волгоградская бизнесвумен держала в «черном теле» своих подчиненныхСмотреть фотографии
18:41
В Волгограде главного фигуранта дела об убийстве из-за ссоры в родительском чате ждет новый судСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде на обновленном к ЧМ-2018 проспекте Жукова меняют асфальтСмотреть фотографии
16:58
В Михайловке Волгоградской области нашли замену осужденному мэруСмотреть фотографии
16:31
Молодая женщина с букетом заболеваний умерла от ковида в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
«MetalCup. Устойчивое развитие»: волгоградские студенты продемонстрировали свои способностиСмотреть фотографии
15:47
ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке обслуживания участников госзакупокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 