Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)











В ДТП с участием такси «Ситимобил» и «Uber» пострадала 19-летняя пассажирка. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, такси «Фольксфаген» («Uber») под управлением 53-летнего водителя двигалось со стороны проспекта Металлургов в сторону улицы Штеменко в Краснооктябрьском районе, когда не предоставило преимущество в движении другому такси. После чего произошло столкновение "Фольксфагена" с «Киа Рио» («Ситимобил») под управлением 32-летнего водителя. От мощного удара «Uber» повредил бампер, а «Киа Рио» отбросило на обочину, в связи с чем машина перевернулась. О ба автомобиля перевозили пассажиров. В аварии пострадала пассажирка «Ситимобил». Сейчас на место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и наряды ГИБДД.





Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области