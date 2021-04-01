Происшествия

Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)

Происшествия 01.04.2021 13:02
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01.04.2021 13:02




В ДТП с участием такси «Ситимобил» и «Uber» пострадала 19-летняя пассажирка. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД,  такси «Фольксфаген» («Uber») под управлением 53-летнего водителя двигалось со стороны проспекта Металлургов в сторону улицы Штеменко в Краснооктябрьском районе, когда не предоставило преимущество в движении  другому такси.  После чего произошло столкновение "Фольксфагена" с «Киа Рио» («Ситимобил») под управлением 32-летнего водителя. От мощного удара «Uber» повредил бампер, а «Киа Рио» отбросило на обочину, в связи с чем машина перевернулась. Оба автомобиля перевозили пассажиров. В аварии пострадала пассажирка «Ситимобил». Сейчас на место прибыли следственно-оперативная группа отдела полиции и наряды ГИБДД.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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