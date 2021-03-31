Экология

Уголовное дело о фиктивной ликвидации свалки возбуждено в Волгоградской области

Экология 31.03.2021 11:41
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31.03.2021 11:41


Судебное решение о ликвидации несанкционированной свалки в Калаче-на-Дону вылилось в уголовное дело. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФССП России по Волгоградской области, в отношении ликвидатора свалки - директора коммерческой организации - возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
Отмечается, что директор организации-должника уклонялся от исполнения судебного решения о ликвидации несанкционированной свалки на территории города Калач-на-Дону. В рамках проверки было установлено, что коммерсант был уведомлен о наличии судебного решения и об ответственности, но должных мер не предпринял. Путем смешивания строительного мусора с плодородной почвой работники организации-должника только создали видимость принятых мер.

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