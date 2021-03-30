Водитель черного «БМВ» устроил массовую аварию на трассе Москва-Волгоград





Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня на федеральной трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на 769 км автодороги в Михайловском районе водитель "БМВ", который двигался из Москвы в Волгоград, не выдержал дистанцию и столкнулся с впереди идущим "ВАЗ-21140".





В результате отечественная легковушка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с "Ладой Калиной", под управлением женщины-водителя. В результате "ВАЗ" вылетел в кювет и перевернулся, пострадал водитель. Его госпитализировали в больницу с ушибами и переломами.



