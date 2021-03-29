Экономика

«Волгоградэнергосбыт» предупреждает об СНТ-должниках

Экономика 29.03.2021 16:34
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29.03.2021 16:34


Весна и дачный сезон опять на повестке дня. После антиковидного заточения о приобретении загородного участка на лоне природы задумались даже ярые противники копания на грядках. Благо предложений на "загородную недвижимость" сегодня хоть отбавляй – рубрика "Продам дачу" на сайтах бесплатных объявлений поражает разнообразием. Тут, главное, выбрать. Но как не прогадать? 
Сделать правильный выбор вам поможет информация от волгоградских энергетиков: «Волгоградэнергосбыт» опубликовал список дачных обществ с большими долгами, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Долговые суммы способны впечатлить любого. "Лидерами" рейтинга выступают садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) "Металлург"18,7 млн.руб., СНТ  "Мичуринец-2" (11,3 млн. руб.),  СНТ  "Дзержинец" (11,05 млн. руб.), СНТ "Мичуринец" (10 млн. руб.), СНТ "Родничок" (9,9 млн.руб.) и др. (см. таблицу). В целом, по данным «Волгоградэнергосбыта» к окончанию зимы более 100 садоводческих объединений региона накопили в общей сложности более 131 (!) миллиона рублей просроченной задолженности. 
Чем наличие задолженностей СНТ может обернуться для нового члена товарищества? Энергетики предупреждают: взыскание долгов по суду чревато арестом счетов и имущества (электросетей, труб, техники, стройматериалов). Следующий этап – это уже банкротство. При этом на 10 товариществ-дебиторов заявления с требованием банкротства уже поданы. 
Эксперт юридической компании «Princeps Consulting Group» Игорь Костенко подтверждает: «Причины огромных долгов дачных обществ - как правило, в нежелании или неумении правления общества заниматься взысканием задолженности и отключением от электроэнергии задолжавших членов товарищества. Но председателю правления лучше принимать меры вовремя. Так как банкротство СНТ грозит полной остановкой деятельности и назначением судом конкурсного управляющего, который будет распоряжаться всем имуществом СНТ в интересах кредиторов, а не дачников, вплоть до прекращения подачи ресурсов».
«Волгоградэнергосбыт» советует перед приобретением дачного участка ознакомиться с кредитной историей СНТ, чтобы покупка дачи стала для вас удовольствием, а не проблемой. Желаем всем удачи в правильном выборе дачи! 
Крупнейшие должники за электроэнергию среди садоводческих товариществ (руб.)

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