Людей из горящей девятиэтажки в Волгоградской области спасли по автолестнице

Происшествия 24.03.2021 09:45
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24.03.2021 09:45
Из горящей девятиэтажки в Камышине Волгоградской области пожарные спасли 15 человек, из них четверых пришлось спускать с верхних этажей по автолестнице. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Базарова поступило в оперативные службы накануне днем. В одном из квартир на восьмом этаже девятиэтажного дома горели домашние вещи на площади 18 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты ликвидировали возгорание за 14 минут. Троим эвакуированным жильцам - двоим мужчинам и 4-летнему ребенку - медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации они отказались.
По предварительной информации, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки.
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