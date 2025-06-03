Обжигающий ветер и до +34 в тени спрогнозировали синоптики Волгограда





В Волгограде и области к середине недели температура воздуха прогреется до +34º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, одновременно прогнозируется усиление ветра до 23 м/с.

- Во вторник, 3 июня, ожидается северо-западный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха составит днем +25...+30º, - рассказали синоптики. - 4 июня порывы юго-западного ветра будут достигать до 15-20 м/с. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до +34º.

5 июня ночью местами пройдут кратковременные дожди. Это немного снизит градус в отдельных районах. Так, при порывах днем северо-западного ветра до 18-23 м/с температура воздуха составит от +23 до +28º.