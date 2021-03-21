Осенью еще в 60 частных домов Волгограда придет "национальное достояние"





Более 60 семей, проживающих в частном секторе Советского района Волгограда, получат возможность газифицировать свои дома в октябре 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, в апреле планируются строительные работы нового распределительного газопровода на улицах Широкой и Мостостроителей. Протяженность линии составит полтора километра. На следующие 5 лет намечен план на подключение газа в 57 населенных пунктах региона, где проживают порядка 27 тысяч человек.