Осенью еще в 60 частных домов Волгограда придет "национальное достояние"

Общество 21.03.2021 12:58
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21.03.2021 12:58
Более 60 семей, проживающих в частном секторе Советского района Волгограда, получат возможность газифицировать свои дома в октябре 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной администрации, в апреле планируются строительные работы нового распределительного газопровода на улицах Широкой и Мостостроителей. Протяженность линии составит полтора километра. На следующие 5 лет намечен план на подключение газа в 57 населенных пунктах региона, где проживают порядка 27 тысяч человек.
Напомним, газовые сети внутри населенного пункта строятся на средства регионального бюджета, а межпоселковые - за счет "Газпрома". Уровень газификации региона за последние 7 лет увеличился до 88,3%. Это на 18% выше среднероссийского показателя. К этому времени более 15 тысяч семей Волгоградской области подключились к газопроводу.
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