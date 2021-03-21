Происшествия 21.03.2021 10:38
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21.03.2021 10:38
Авария с тремя пострадавшими произошла в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером 33-летний водитель «Daewoo Nexia» при повороте налево на проезд Аптечный не пропустил «ВАЗ-21054», который двигался по ул. Исторической. От удара «ВАЗ» врезался в ограждение, установленное вдоль дороги. В ДТП пострадали оба водителя 33 и 23 лет и 54-летний пассажир иномарки. С различными травмами их доставили в больницу.
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