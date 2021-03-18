Неисправимого волгоградца снова отправили в колонию за пьянку за рулем

Расследования 18.03.2021 11:30
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18.03.2021 11:30
Житель Быковского района приговорен к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в суде установлено, что что Ильин в апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы условно-досрочно после отбывания наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в сентябре прошлого года Ильин вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. На пути в поселок Приморск Быковского района его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, самого мужчину отстранили от управления транспортным средством.
В этой связи государственное обвинение настаивало на назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.
С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил Ильина к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор вступил в законную силу.
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