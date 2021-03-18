Неисправимого волгоградца снова отправили в колонию за пьянку за рулем





Житель Быковского района приговорен к лишению свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в суде установлено, что что Ильин в апреле прошлого года освободился из мест лишения свободы условно-досрочно после отбывания наказания за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в сентябре прошлого года Ильин вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. На пути в поселок Приморск Быковского района его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, самого мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В этой связи государственное обвинение настаивало на назначении ему наказания в виде реального лишения свободы.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновного и мнения государственного обвинения суд приговорил Ильина к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор вступил в законную силу.