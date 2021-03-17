Речные трамвайчики вернулись на маршрут «Волгоград-Культбаза»

Общество 17.03.2021 09:22
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17.03.2021 09:22
Установившаяся гидрологическая обстановка позволила возобновить движение речного транспорта через русло воложки Куропатки до остановочных пунктов «Культбаза» и «Щучий проран». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Время отправления пассажирского теплохода, в соответствии с расписанием, от Речного вокзала - в 8.15 и в 15.30, в обратном направлении - в 9.30 и в 16.40.
Напомним, из-за низкого уровня воды в Волге работа речного маршрута до «Культбазы» началась позже запланированного. Специалисты с помощью водомерного поста постоянно следили за ситуацией. На протяжении длительного периода вода не понималась выше отметки 15 см от нулевого значения, тогда как для беспрепятственного прохождения теплоходов через протоку и причаливания к остановочным пунктам «Щучий Проран» и «Культбаза» уровень воды должен был превысить отметку в 20 см. Рейсы, которые стали курсировать с 5 марта, в результате через несколько дней были отменены.
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