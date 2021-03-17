Общество

Речные трамвайчики вернулись на маршрут «Волгоград-Культбаза»

Общество 17.03.2021 09:22
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17.03.2021 09:22


Установившаяся гидрологическая обстановка позволила возобновить движение речного транспорта через русло воложки Куропатки до остановочных пунктов «Культбаза» и «Щучий проран». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Время отправления пассажирского теплохода, в соответствии с расписанием, от Речного вокзала - в 8.15 и в 15.30, в  обратном направлении - в 9.30 и в 16.40.
Напомним,  из-за низкого уровня воды в Волге работа речного маршрута до «Культбазы» началась позже запланированного.  Специалисты с помощью водомерного поста постоянно следили за ситуацией. На протяжении длительного периода  вода не понималась выше отметки  15 см от нулевого значения, тогда как для беспрепятственного прохождения теплоходов через протоку  и причаливания  к остановочным пунктам «Щучий Проран» и «Культбаза»  уровень воды  должен был превысить отметку в 20 см. Рейсы, которые стали курсировать с 5 марта, в результате через несколько дней были отменены. 


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