Происшествия 14.03.2021 18:35
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14.03.2021 18:35
Столкновение двух иномарок на выделенной для общественного транспорта полосе парализовало движение троллейбусов в сторону Дзержинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла на улице Рокоссовского в районе «Белого аиста». Столкнулись автомобили «KIA» и «Ford». Погибших и пострадавших в результате ДТП нет. Однако из-за аварии движение в этом направлении затруднено.
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