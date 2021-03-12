Расследования

В Волгограде Роспотребнадзор проверяет кадетский корпус на острую кишечную инфекцию

Расследования 12.03.2021 18:56
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12.03.2021 18:56


О ходе  эпидемиологического расследования в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова сегодня рассказали в управлении Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ирину Климину, «10 марта из «Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в управление  поступила информация о регистрации среди кадетов случаев острой кишечной инфекции».
Ведомством проведен забор анализов у заболевших, контактных и работников пищеблока.  Сейчас материал находится в работе. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.
По предписанию регионального управления Роспотребнадзора специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в кадетском корпусе и пищеблоке также отобраны пробы из окружающей среды и пищевых продуктов. Результаты исследований пока не готовы.
ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени Недорубова» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. В ходе расследования за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлены протоколы об административных правонарушениях. По каким именно статьями кого конкретно привлекают к ответственности –  в ответе на редакционный запрос управления Роспотребнадзора не указано.
Напомним, 11 марта два класса кадетского корпуса численностью порядка 40 человек ушли на карантин по ОРВИ. На минувших праздничных выходных у 16 учеников проявились похожие симптомы: рвота, диарея, температура и слабость. С 12 марта кадетский корпус в целях снижения заболеваемости вирусной инфекцией, а также с преодолением 20%-го порога заболеваемости, полностью перевели на дистанционное обучение. Как заявили в комитете образования региона, первые случаи заболевания ОРВИ в образовательном учреждении были зафиксированы еще на прошлой неделе. Чем заболели дети на выходных  - до сих пор  точно неизвестно, поскольку итоги лабораторных исследований еще не разглашены.
Как стало известно информагентству, число заболевших в кадетском корпусе увеличилось примерно до 40 человек, часть из которых уже выздоровела. В стационаре находится один учащийся, остальные лечатся на дому. Кишечную инфекцию, по предварительным данным, в соответствии с жалобами родителей, заподозрили у двоих детей, один из которых лежит в инфекционной больнице. Как сегодня рассказали «Высоте 102» родители учеников, у одного ребенка анализ на кишечную инфекцию оказался отрицательным. По второму случаю пока сведений нет.
В областном комитете образования, науки и молодежной политики  информагентству подтвердили, что в рамках первого этапа работы межведомственной комиссии на основании клинической картины только в двух случаях первичные диагнозы были определены как кишечная инфекция. Лабораторные исследования еще проводятся.
Один из двух предполагаемых случаев кишечной инфекции по итогам лабораторных исследований не подтвердился. Речь идет об ученике, который находится в стационаре. «В настоящее время взяты дополнительные анализы, чтобы уточнить этиологию заболевания. Состояние ребенка удовлетворительное, если повторные анализы подтвердят первые результаты, то уже в понедельник его подготовят к выписке», - пояснили в ведомстве.
По всем остальным случаям, как добавили в облкомобразования, также проводятся лабораторные исследования, ученики продолжают амбулаторное лечение на дому. При этом семеро из них уже вернулись к занятиям.
Фото: сайт Казачьего кадетского корпуса имени Недорубова.

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