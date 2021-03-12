



О ходе эпидемиологического расследования в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова сегодня рассказали в управлении Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Ирину Климину, «10 марта из «Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в управление поступила информация о регистрации среди кадетов случаев острой кишечной инфекции».

Ведомством проведен забор анализов у заболевших, контактных и работников пищеблока. Сейчас материал находится в работе. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в кадетском корпусе и пищеблоке также отобраны пробы из окружающей среды и пищевых продуктов. Результаты исследований пока не готовы.

ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени Недорубова» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. В ходе расследования за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлены протоколы об административных правонарушениях. По каким именно статьями кого конкретно привлекают к ответственности – в ответе на редакционный запрос управления Роспотребнадзора не указано.

Напомним, 11 марта два класса кадетского корпуса численностью порядка 40 человек ушли на карантин по ОРВИ. На минувших праздничных выходных у 16 учеников проявились похожие симптомы: рвота, диарея, температура и слабость. С 12 марта кадетский корпус в целях снижения заболеваемости вирусной инфекцией, а также с преодолением 20%-го порога заболеваемости, полностью перевели на дистанционное обучение. Как заявили в комитете образования региона, первые случаи заболевания ОРВИ в образовательном учреждении были зафиксированы еще на прошлой неделе. Чем заболели дети на выходных - до сих пор точно неизвестно, поскольку итоги лабораторных исследований еще не разглашены.

Как стало известно информагентству, число заболевших в кадетском корпусе увеличилось примерно до 40 человек, часть из которых уже выздоровела. В стационаре находится один учащийся, остальные лечатся на дому. Кишечную инфекцию, по предварительным данным, в соответствии с жалобами родителей, заподозрили у двоих детей, один из которых лежит в инфекционной больнице. Как сегодня рассказали «Высоте 102» родители учеников, у одного ребенка анализ на кишечную инфекцию оказался отрицательным. По второму случаю пока сведений нет.