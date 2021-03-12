На параде Победы в Волгограде покажут ракетную технику

Общество 12.03.2021 18:01
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12.03.2021 18:01
Современные образцы ракетной техники представят на параде в Волгограде в честь 76-ой годовщины Великой Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, волгоградцы и гости города увидят оперативно-тактические комплексы «Искандер», зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч».
Торжественным маршем в городе-герое пройдут свыше 2,7 тысячи военнослужащих Южного военного округа, представители других силовых структур и ведомств. Всего будет задействован около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе времен Великой Отечественной войны. Это танки Т-34 и БМ-13 "Катюша".
На месте приема и размещения парадных расчетов будет проведена профилактическая дезинфекция. Военные парады, где примут участие военнослужащие Южного военного округа, пройдут в 10 городах - в Волгограде, Керчи, Новороссийске, Севастополе, в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.
В преддверии 9 мая военнослужащие ЮВО, гражданские служащие воинских подразделений и их родственники провакцинировались от коронавирусной инфекции, а это порядка 100 тысяч человек. Также всех участников несколько раз протестируют на COVID-19.
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