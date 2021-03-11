Совсем некстати: в Волгограде ночью горело кафе





В Ворошиловском районе Волгограде поздно вечером загорелось кафе, расположенное на улице Рабоче-Крестьянской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 23-00. В мини-кафе "Кстати, кофе", расположенном на первом этаже «Киндермолла», горела бытовая техника на площади два квадратных метра.





Пожар был ликвидирован огнеборцами в 23-05. К счастью, никто не пострадал - кафе работает до девяти часов вечера. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. По данным информагентства, в кафе задымился холодильник, от которого и началось возгорание.



