Совсем некстати: в Волгограде ночью горело кафе

Происшествия 11.03.2021 08:49
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11.03.2021 08:49
В Ворошиловском районе Волгограде поздно вечером загорелось кафе, расположенное на улице Рабоче-Крестьянской. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 23-00. В мини-кафе "Кстати, кофе", расположенном на первом этаже «Киндермолла», горела бытовая техника на площади два квадратных метра.
Пожар был ликвидирован огнеборцами в 23-05. К счастью, никто не пострадал - кафе работает до девяти часов вечера. По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. По данным информагентства, в кафе задымился холодильник, от которого и началось возгорание.
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