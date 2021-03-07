Происшествия

Под Волгоградом автобус столкнулся с тепловозом

Происшествия 07.03.2021 10:17
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07.03.2021 10:17


Водитель автобуса «ПАЗ» пострадал в результате столкновения с маневровым локомотивом на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, ДТП произошло накануне вечером на подъездных путях станции Волжский.
По предварительной информации, водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся тепловозом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Сообщается, что пострадавшему водителю автобуса была оказана медицинская помощь.
На график движения поездов и работу станции Волжский происшествие не повлияло.
Фото из архива «Высоты 102»

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