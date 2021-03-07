На дороги Волгограда за ночь сбросили 800 тонн соли и песка

Общество 07.03.2021 10:05
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07.03.2021 10:05
Всю ночь коммунальные службы Волгограда вели обработку дорог от гололеда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, на магистрали города высыпано 800 тонн песко-соляной смеси и 54 тонны жидкого реагента. По улица города курсировали 66 единиц техники, включая почти 50 КДМ.
В первую очередь были обработаны основные дороги города, а также спуски, подъемы и сложные перекрестки. Затем техника приступила к работе на соединительных и внутрирайонных проездах.
В течение сегодняшнего дня коммунальные службы продолжат работу на дорогах города. По данным Волгоградского ЦГМС, в воскресенье по региону местами ожидается мокрый снег, в областном центре температура воздуха прогреется до 0... -2 градусов.
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