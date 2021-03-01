Политика

Калашников не берет в партию автоматом: волгоградских патриотов и прилепинцев попросили определиться

Политика 01.03.2021 15:56
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01.03.2021 15:56


Членов реготделений партий Захара Прилепина и «Патриотов России» пригласили вступить в ряды «Справедливой России». С таким призывом сегодня на пресс-конференции выступил главный справедливоросс Волгоградской области Дмитрий Калашников, сообщает ИА «Высота 102». Автоматическое зачисление в «СР» представителей «За правду» и «патриотов» после слияния политических сил с партией Сергея Миронова не предусмотрено. «Просим всех членов этих объединений обратиться в офис реготделения «Справедливой России», чтобы ни один из партийцев не был забыт, не потерялся», - отметил Калашников.

По словам регионального лидера «Патриотов России» Сергея Михайлова, в реготделении на сегодняшний день состоит 2500 человек, среди которых значительная часть людей – это офицеры запаса. 18 местных отделений партии, по словам Михайлова, выразили намерение вступить в обновленную партию «Справедливая Россия – за правду». Насколько численно прирастет состав справороссов в Волгоградской области Калашников и Михайлов сказать затруднились, поскольку процесс объединения еще идет. 
Какую выгоду «Справедливая Россия» в регионе получит от партийного укрупнения не ясно, поскольку о деятельности тех же «патриотов» в Волгоградской области известно крайне мало. Сергей Михайлов признал, что на более качественную работу партии в регионе не хватало банальных денег. Главный прилепинец региона Денис Прудовский на сегодняшнюю пресс-конференцию не пришел по причине болезни.

«Я не скрываю, не было возможности даже компенсировать проезд членам партии из районов области в Волгоград и обратно. Плюс, кто-то из руководителей не понимал свой статус на месте и не мог донести его до партийцев. Возможно, я сам совершал ошибки. Я человек военный, привык командовать. А не все любят, чтобы их направляли», - заявил Сергей Михайлов. Слияние со «Справедливой Россией», по мнению политика, поможет активизировать его соратников.
Что касается выборов в Госдуму, предвыборная программа «СР» будет утверждена в конце апреля. Реготделение партии уже направило руководству политической силы свои кадровые предложения по формированию списка одномандатников. Однако конкретные фамилии справоросс пока назвать отказался. Кандидаты-списочники, как добавил Калашников, станут известны после того, как партия на федеральном уровне сформирует территориальные группы. Возможно, Волгоградскую область присоединят к одному из соседних регионов.
Напомним, в действующем созыве Госдумы среди депутатов от Волгоградской области нет представителей «Справедливой России».

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