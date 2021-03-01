



Аппарат Волгоградской областной думы объявил несколько закупок сувенирных товаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, около 360 тысяч рублей выделено на приобретение двухсот зонтов темно-синего цвета с символикой думы. Также в бюджете предусмотрено 155 тысяч рублей на закупку двухсот сувенирных тарелок из керамики. Ранее регпарламент закупил тысячу наборов для первоклассников, куда входят необходимые предметы для школьного обучения, потратив на это 289 тысяч рублей.

Кроме сувениров, в областной думе намерены потратить еще более 50 тысяч рублей на обеспечение материально-технической деятельности регпарламента. Так, для работы депутатов и сотрудников аппарата планируется купить два небольших холодильника, пять электрочайников и три микроволновые печи.



