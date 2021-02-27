Всплеск дачных строек отмечен в Волгоградской области

Общество 27.02.2021 18:48
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27.02.2021 18:48
За первый месяц текущего года в Волгоградской области было введено в эксплуатацию 280 индивидуальных жилых домов - это почти в 2,5 раза больше, чем в январе 2020-го. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата. Всего за этот период введено 33,5 тысячи кв. метров жилья, из которых 9,8 тысячи построено на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Примечательно, что в январе 2020 года дачные стройки не были отмечены в статотчете по индивидуальному жилищному строительству.
В январе текущего года в городах и поселках городского типа введено 19,3 тысячи кв. метров жилья, в сельской местности – 14,3 тысячи кв. метров.
Наибольшая доля нового жилья -30% от общего объема - приходится на индивидуальных застройщиков в Волгограде.
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