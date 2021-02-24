Общество

В Волгограде выгнавшая ребенка кондуктор автобуса осталась без работы

Общество 24.02.2021 16:08
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24.02.2021 16:08


Кондуктор автобуса №25 лишилась работы после скандала с ребенком, которого она выгнала на мороз из подвижного состава. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, такое решение принято ООО «Волгоградский автобусный парк» по итогам служебной проверки, результаты которой поступили в городской департамент городского хозяйства.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 19 февраля, в Тракторозаводском районе Волгограда. Кондуктор высадила из автобуса 14-летнего школьника. У мальчика при оплате не сработал электронный проездной билет, который оказался заблокирован. По данному факту транспортным предприятием была организована служебная проверка. Как пояснял на прошлой неделе вице-мэр Сергей Разумный, на протяжении ряда лет муниципалитет проводит работу, объясняя кондукторам и водителям, что необходимо детально разбираться в каждой конкретной ситуации, особенно если речь идет о несовершеннолетних. «Никогда ни в коем случае нельзя высаживать из общественного транспорта детей, которые едут без сопровождения взрослых. А в связи с предстоящим изменением законодательства в сфере пассажирских перевозок, вводящим запрет высаживать детей, не оплативших проезд, администрация Волгограда начинает проведение еще одного цикла разъяснительной работы среди транспортных компаний», - заявил чиновник.

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