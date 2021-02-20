В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной земли

Общество 20.02.2021 11:41
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20.02.2021 11:41
В Кировском районе Волгограде освобожден самовольно занятый асфальтовым заводом земельный участок площадью более 10 тысяч квадратных метров. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной прокуратуре, собственник мобильного предприятия на ул. Промысловой не оформил права на земельный участок, в связи с чем эксплуатация производственного оборудования являлась незаконной.
Администрация Кировского района Волгограда ранее была проинформирована облкомимуществом о нарушениях земельного законодательства, однако должных мер, направленных на понуждение хозяйствующего субъекта демонтировать незаконно размещенные объекты, не предприняла, подчеркнули в надзорном органе.
С иском в суд о демонтаже завода по изготовлению асфальтовой смеси обратился прокурор Кировского района. Решением районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. В настоящее время судебное решение исполнено.
Кроме того, по инициативе прокуратуры департаментом муниципального имущества администрации Волгограда приняты меры по взысканию с фирмы-собственника мобильного завода неосновательного обогащения за пользование земельным участком на сумму более 1 млн 200 тыс. рублей.
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