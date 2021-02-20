



Две женщины пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский.

По предварительной информации, 25-летний водитель "Honda Accord" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21101" под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП пострадали две пассажирки отечественной легковушки. 32-х и 67-летняя женщины были госпитализированы с травмами в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области