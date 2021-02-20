Происшествия 20.02.2021 10:06
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20.02.2021 10:06
Две женщины пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером на проспекте Университетский.
По предварительной информации, 25-летний водитель "Honda Accord" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21101" под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП пострадали две пассажирки отечественной легковушки. 32-х и 67-летняя женщины были госпитализированы с травмами в больницу.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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